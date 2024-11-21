Положение Украины на фронте ухудшилось: министр обороны Британии сделал предупреждение

На заседании специального комитета по обороне Джон Хили описал мрачную картину ситуации в Украине.

Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает Sky News.

На заседании специального комитета по обороне Хили описал мрачную картину ситуации в Украине.

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Британский министр заявил, что Россия уже несколько раз применяла эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых погибают дети.

Министр обороны не подтвердил, что россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине только признал, что об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг.

В администрации диктатора РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.

Впервые! Россия атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

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