На заседании специального комитета по обороне Джон Хили описал мрачную картину ситуации в Украине.
Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает Sky News.
На заседании специального комитета по обороне Хили описал мрачную картину ситуации в Украине.
Британский министр заявил, что Россия уже несколько раз применяла эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых погибают дети.
Министр обороны не подтвердил, что россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине только признал, что об этом сообщалось в СМИ.
Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Воздушные силы деталей не сообщили, но известно – это была новая ракета, которую применил враг.
В администрации диктатора РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.
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