Положинский о своих трех месяцах в ВСУ: "Был в полуокружении, грузил смертельно изувеченные тела"

Так, 16 августа исполняется три месяца с тех пор, как он пошел защищать Украину. Как отметил звезда, это не так много, чтобы этим можно было особенно гордиться, но и не так мало, чтобы на это не обратить внимание.

На странице в Facebook музыкант рассказал о своих навыках, достижениях и опасных ситуациях, переживших в течение 90 дней.

"Научился много нового и вспомнил что-то из забытого. Точно стал лучше стрелять. Точно не стал лучше бросать гранаты. Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел некоторой терминологией и чуть быстрее заряжаю магазины. Но бегать скорее в полном снаряжении пока не удается. Оружие чищу плохо. То есть делаю это тщательно и долго, заканчиваю, думая, что почистил пусть не идеально, но очень хорошо, а потом кто-то из командиров проверяет — и заявляет, что мое оружие совсем не чистое. Что это за магия такая пока выяснить не удалось", – поделился он.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Саша добавил, что за это время он научился ценить волонтерский труд. Он заметил, что по-прежнему понимал его важность, но не чувствовал это настолько остро и близко.

Через три месяца Положинский принимал участие в трех концертах для бойцов их 47-го батальона и двух спонтанных концертах для гражданских в Луцке и Киеве. Как отметил музыкант, первый из этих пяти концертов был праздничным – в честь его 50-летия.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Вспомнил звезда и жуткие истории с фронта.

"Был на фронте. Даже не на нуле — а еще немного дальше. Фактически — в полуокружении. По общей продолжительности гораздо меньше, чем суммарно за все предыдущие годы войны. Но тогда я был с концертами, непосредственно по мне не стреляли и я всегда имел опцию сбежать при малейшей угрозе — хоть ни разу этой опцией воспользоваться, к счастью, не пришлось. На этот раз по мне валили целенаправленно. С разных видов тяжелого вооружения. Круглосуточно. С перерывами, конечно, иногда — с довольно длительными, но прилететь могло в любое время дня и ночи. И прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изувеченные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И за каждое мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого из тех, кто был там вместе со мной", – вспомнил он.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Саша поделился, что ему отчасти помогает его популярность. В частности, артиста часто узнают, говорят хорошие слова, благодарят, ему и всему подразделению дарят много полезных, важных и нужных вещей. В частности, это одежда, обувь, снаряжение, автомобили, продукты, лекарства и средства гигиены. За это он всех поблагодарил.

Впрочем, из минусов, которые дает его прошлая сценическая жизнь – то, что часто певец испытывает определенное предвзятое отношение.

"Кто-то думал, а может до сих пор думает, что я здесь ради пиара. Нет, совсем не ради него. Есть несколько гораздо более важных и более весомых причин. Кто-то уверен, что я здесь в каком-то особом — "звездном" — статусе. Уверяю, все "привилегии" или "поблажки", которые у меня есть, получены мной не за предыдущие заслуги, и не благодаря моим знакомствам в руководстве батальона, армии или государства, а добросовестным отношением, ответственностью, дисциплинированностью, объемом сделанного, количеством и качеством полученных навыков. И всех поощрений, которые я получаю, не больше, чем у других моих военных коллег, которые прикладывают столько же стараний и усилий, чтобы быть лучше. И еще один аспект предвзятости, который я ощущаю на себе. Конечно, я еще не самый лучший солдат в мире. Но таки значительно лучше, чем было три месяца назад", – поделился Положинский.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

В конце сообщения защитник еще раз поблагодарил всех, кто поддерживает его.

"Кто говорит и пишет слова благодарности и поддержки. Всем, кто искренне жмет мне руку или обнимает при встрече. важно и ценно для меня. И все это утверждает меня во мнении, что я на правильном пути. Спасибо, спасибо, спасибо вам!" – добавил знаменитость.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился, что часто он обманывает раненых во время эвакуации с фронта. Все для того, чтобы убедить их в том, что они выживут.

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