Положинский рассказал, как чуть не убили побратима из-за русского языка: "Мы готовы были стрелять"

Так, музыкант, ранее показавший фото из учений в ВСУ, поделился, что однажды его побратим заговорил в темноте на русском и это чуть не стоило ему жизни.

Военные не ждали, что к ним может кто-нибудь прийти ночью и едва не убили защитника, поскольку не узнали его.

Эту историю знаменитость рассказал в программе "Незламна країна".

"В одну из ночей, когда у нас велись активные обстрелы и были раненые, мы сидим все на своем посту, сзади кто подходит и обращается к нам на русском языке. Мы в темноте не идентифицируем этого человека и мы реально были готовы к тому, чтобы начать стрелять, если бы в определенный момент не поняли, кто это. Это была стрессовая ситуация, человек в стрессовой ситуации автоматически перешел на тот язык, на котором ему легче разговаривать", — поделился Положинский.

Также звезда поделился, что во время переговоров по средствам связи защитники говорят на украинском языке. Впрочем, бывают моменты, когда в стрессовой ситуации кто-то переходит на русский и это вызывает подозрение.

"Переговоры в эфире. Они обычно ведутся на украинском языке, но, опять же, часто в критических, стрессовых ситуациях человек, привыкший говорить на русском, переходит на этот язык. Если такой человек в состоянии стресса, нервного напряжения забыл сказать имя, а по голосу ее не узнали, то эти переговоры тоже вызывают определенное подозрение", – отметил защитник.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Саша Положинский считает, что украинцы, которые общаются на русском, помогают врагам. Артист надеется, что все жители страны перейдут на государственный язык: "Для меня непонятным остается тот факт, что люди, способные легко перейти на украинский язык, этого не делают".

Напомним, Тарас Тополя рассказал, как защитники относятся к вечеринкам мирных жителей во время войны. Звезда признался, что на фронте он и другие военнослужащие спокойно реагируют на мирную жизнь в тылу. Впрочем, кое-что их все же раздражает.

Читайте также: