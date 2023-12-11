Положительные заявления властей о войне создают раскол между ОП, военными и обществом – FT

Разногласия стали очевидными, когда Залужный заявил изданию The Economist, что война зашла в "тупик".

Стратегия властей Украины по освещению ситуации на войне создает раскол между Офисом президента, военными и обществом.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Как пишет издание, речь идет о заявлениях властей, в том числе через видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

"По словам трех человек, знакомых с коммуникационной стратегией, месседж всегда состоит в том, что "мы двигаемся вперед", с целью поддержания оптимизма в стране и за рубежом", - говорится в статье.

"Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает суровую цензуру по отношению к плохим новостям, таким как количество украинских жертв или успешные российские удары", — цитирует FT трех человек, знакомых с коммуникационной стратегией украинской власти.

"Нам нужно добавить больше реализма...", — сказал изданию источник, связанный с президентской стратегией коммуникации.

Как отмечает Financial Times, разногласия стали очевидными, когда главнокомандующий Валерий Залужный заявил изданию The Economist, что война зашла в "тупик".

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже звонили по телефону в Киев, чтобы спросить, что это означает и есть ли переговоры сейчас приоритетом, по словам чиновника", — пишет издание.

Ирина Золотарь, советница и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, рассказала, что стратегия оптимизма сначала сработала, помогая украинцам поверить в себя и свою способность противостоять вторжению. Но сейчас, по ее словам, эта стратегия создала нарратив, где "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел".

"Почти у каждого украинца есть родственники или друзья, которые воюют или напрямую пострадали от войны. Если не будет негативной информации, это убьет доверие к власти", — подчеркнула директор Украинского института массовой информации Оксана Романюк.

Financial Times пишет, что "военные лидеры утверждают, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не убедителен, а следовательно, не мотивирует ни украинцев, ни западных партнеров страны".

Но Владимир Зеленский видит оптимистическое сообщение – как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, жизненно важного источника налоговых поступлений для военных усилий, пишет Financial Times.

"Если мы будем пессимистами, мы можем ожидать, что люди перестанут развивать свой бизнес в Украине и перестанут платить налоги, и у нас не хватит денег, чтобы продолжать борьбу", – сказал источник.

Напомним, в Сенате раскрыли надежды Путина, если США не продолжат помощь Украине.

Читайте также: