Польша будет платить украинским беженцам по 500 злотых помощи на каждого ребенка

Польша будет платить украинским беженцам по 500 злотых помощи на каждого ребенка

Средства будут выделены по программе "Семья 500+".

Граждане Украины, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут подать заявление на получение помощи «Семья 500+» с 26 марта.

Об этом, в частности, сообщает Львовская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

«Семья 500+» – это государственная программа поддержки семей с детьми. Она предполагает, что украинская семья, которая имеет на содержании детей, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода такой семьи.

Специальная форма для заполнения будет доступна на украинском языке, на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/

Для подачи заявления необходимо иметь:

номер PESEL,

банковский счет

польский номер телефона

Также Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые. Соглашение вступает в действие с 25 марта.

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