Польша будет платить украинским беженцам по 500 злотых помощи на каждого ребенка

Средства будут выделены по программе "Семья 500+".
Граждане Украины, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут подать заявление на получение помощи «Семья 500+» с 26 марта.
Об этом, в частности, сообщает Львовская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
«Семья 500+» – это государственная программа поддержки семей с детьми. Она предполагает, что украинская семья, которая имеет на содержании детей, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода такой семьи.
Специальная форма для заполнения будет доступна на украинском языке, на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/
Для подачи заявления необходимо иметь:
- номер PESEL,
- банковский счет
- польский номер телефона
Также Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые. Соглашение вступает в действие с 25 марта.
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