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Польша будет платить украинским беженцам по 500 злотых помощи на каждого ребенка

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Польша будет платить украинским беженцам по 500 злотых помощи на каждого ребенка

Getty Images

Средства будут выделены по программе "Семья 500+".

Граждане Украины, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут подать заявление на получение помощи «Семья 500+» с 26 марта.

Об этом, в частности, сообщает Львовская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

«Семья 500+» – это государственная программа поддержки семей с детьми. Она предполагает, что украинская семья, которая имеет на содержании детей, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет независимо от дохода такой семьи.

Специальная форма для заполнения будет доступна на украинском языке, на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS: https://www.zus.pl/

Для подачи заявления необходимо иметь:

  • номер PESEL,
  • банковский счет
  • польский номер телефона

Также Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали соглашение об обмене наличной гривны на польские злотые. Соглашение вступает в действие с 25 марта.

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