Польша готова обучать украинских пилотов на F-16, но есть нюанс — Моравецкий

Моравецкий подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо наконец-то было безопасно".

Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, но такое решение следует согласовать в более широкой коалиции с союзниками.

Об этом сообщил в Киеве польский премьер Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 24 февраля.

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"Если говорить о том, что готовы мы обучать украинских пилотов на F-16, то да, мы готовы к проведению таких учений на истребителях F-16 в Польше. Очень важно, чтобы украинское небо наконец-то было безопасно" — заявил премьер Польши.

Истребители Украины от западных партнеров

В пятницу, 24 февраля, в Минобороны Британии заявили о готовности поставлять самолеты союзникам, чтобы они могли передать Украине свои старые советские истребители. В частности, речь идет о МиГ-29 или Су-24.

Накануне о готовности передать Украине советские МиГ-29 сообщал президент Польши Анджей Дуда. Он пояснил, что передача украинским военным современных истребителей заняла бы много времени из-за обучения пилотов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заверил, что вопрос о передаче Украине истребителей будет решен положительно, но учитывая его сложность, это займет некоторое время.

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