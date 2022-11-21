Польша готова разместить у границы с Украиной ПВО Patriot, которую предложила Германия

Накануне Германия предложила Польше системы противоракетной обороны для безопасности воздушного пространства после падения ракеты.

Польша хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которые накануне предложила ей Германия.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Я с удовольствием принял предложение министра обороны Германии о размещении дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране. Сегодня в телефонном разговоре с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена вблизи границы с Украиной", – говорится в сообщении в Twitter.

Германия предлагает усилить защиту противовоздушной обороны Польши своими Patriot после падения ракеты у границ с Украиной.

Падение ракеты в Польше 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, в Польше во время массированного ракетного обстрела Украины упала ракета. В результате падения погибли двое мужчин.

Польские власти считают, что в Пшеводуве могла упасть ракета С-300, которую ВСУ выпустили по российским целям. Однако президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета не была украинской.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "следователи имеют записи с камер пограничной службы, но они не дают стопроцентной уверенности, откуда была выпущена ракета".

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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