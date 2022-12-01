Польша готовится к массовому наплыву украинцев, количество вновь прибывших уже растет: сколько приехало за две недели

В Польше наблюдается увеличение количества прибывших украинцев, которые выезжают из-за агрессии в Россию. Рост количества у новоприбывших беженцев из Украины начал фиксироваться две недели назад.

Об этом пишет tvp.info.

Как отмечается, только за сутки, 26 ноября, в Люблинском воеводстве впервые за многие месяцы зафиксировали более тысячи новоприбывших беженцев из Украины. На следующий день прибыло еще 900.

Такое количество наибольшее за последние месяцы. Указывается, что в течение нескольких предыдущих месяцев в Люблинское воеводство приезжало в среднем 300-500 украинцев.

В Хелме, который является хабом для беженцев из Украины, ситуация пока не изменилась. Ежедневно поездами приезжает 500-600 человек.

В пункте для беженцев Грубешива каждый день принимают по несколько беженцев из Украины. По словам главы города Марты Маевскли, сейчас в Польшу едут преимущественно люди с более низким социальным и материальным статусом, чем это было в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Люблинский воевода считает, что количество беженцев из Украины может возрасти. Причиной называет ужесточение морозов в Украине.

В пунктах временного пребывания беженцев Люблинского воеводства сейчас занято 4,5 тысячи мест из 7 тысяч. При необходимости это количество готово быстро увеличить до 10 тысяч, а в случае массового наплыва – до 25 тысяч.

Между тем, Финляндия готова принять зимой еще более 10 тысяч украинцев, которые будут вынуждены уехать из Украины из-за разрушения Россией критической инфраструктуры.

Как показал опрос Gremi Personal, у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

Напомним, в Польше фирму, занимающуюся размещением беженцев из Украины, разоблачили на афере с получением финансовой помощи от государства за расселение украинцев.

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