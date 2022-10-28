Польша хочет разместить в стране ядерное оружие и считает пакт Россия-НАТО разорванным

Россия аннулировала пакт с НАТО от 1997 года, запрещающий размещать дополнительные силы альянса в Восточной Европе. Сделала РФ это, когда напала на Украину.
Россия, развязав войну против Украины, аннулировала пакт с НАТО о запрете размещения дополнительной силы альянса в Восточной Европе.
Об этом сообщил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.
Так, Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие от НАТО. Ранее подобную возможность обсуждал президент страны Анджей Дуда с США. Речь шла об участии в программе Nuclear Sharing, предусматривающей, что страны-члены НАТО, не имеющие ядерного оружия, могут получить его от альянса.
Однако американская сторона тогда заявила, что не намерена сейчас размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившем в НАТО после 1997 года.
"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не следует размещать. Мы считаем, и президент сказал это на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", — подчеркнул Якуб Кумох.
Напомним, что НАТО призвало России возобновить действие "зернового соглашения" ООН, которое завершается в ноябре 2022 года.
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