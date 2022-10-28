Польша хочет разместить в стране ядерное оружие и считает пакт Россия-НАТО разорванным

Россия аннулировала пакт с НАТО от 1997 года, запрещающий размещать дополнительные силы альянса в Восточной Европе. Сделала РФ это, когда напала на Украину.

Россия, развязав войну против Украины, аннулировала пакт с НАТО о запрете размещения дополнительной силы альянса в Восточной Европе.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.

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Так, Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие от НАТО. Ранее подобную возможность обсуждал президент страны Анджей Дуда с США. Речь шла об участии в программе Nuclear Sharing, предусматривающей, что страны-члены НАТО, не имеющие ядерного оружия, могут получить его от альянса.

Однако американская сторона тогда заявила, что не намерена сейчас размещать ядерное оружие в какой-либо стране, вступившем в НАТО после 1997 года.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не следует размещать. Мы считаем, и президент сказал это на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", — подчеркнул Якуб Кумох.

Напомним, что НАТО призвало России возобновить действие "зернового соглашения" ООН, которое завершается в ноябре 2022 года.

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