Польша изменила правила ввоза животных из Украины: что изменилось

В Польше с 27 марта 2023 года действуют новые правила для владельцев кошек и собак, пересекающих границу ЕС.

Об этом информирует Главная ветеринарная инспекция Польши.

Теперь по новым правилам животные, которые перемещаются, должны отвечать требованиям законодательства ЕС.

В частности, говорится, что человек может перевезти до пяти домашних животных в случае, если выполнены все требования ЕС:

животное правильно обозначено микрочипом;

имеет настоящую прививку от бешенства;

животное имеет текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства;

сопровождается справкой о состоянии здоровья в соответствии с образцом, установленным законодательством ЕС, действительным паспортом, выданным в одной из стран-членов ЕС.

В настоящее время службы Польши не потребуют 90-дневного периода ожидания с даты забора образца крови для проверки титра антител против бешенства в сыворотке крови, если результат теста удовлетворительный.

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"В то же время в Украине врач должен перечеркнуть соответствующее удостоверение по поводу 90-дневного периода ожидания, поставив на полях свою подпись и печать с именем", — заявили в польской ветеринарной инспекции.

Кроме того, к справке о состоянии здоровья обязательно прилагается документация о прохождении обследования.

Добавим, в "Укрзализныце" призывают не покидать своих любимцев дома или на улице, ведь сейчас всех животных пропускают в поезда вместе с гражданами.

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