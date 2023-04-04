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Польша изменила правила ввоза животных из Украины: что изменилось

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
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Польша изменила правила ввоза животных из Украины: что изменилось

Фото: Credits

По новым правилам, перемещаемые животные должны отвечать требованиям законодательства ЕС.

В Польше с 27 марта 2023 года действуют новые правила для владельцев кошек и собак, пересекающих границу ЕС.

Об этом информирует Главная ветеринарная инспекция Польши.

Теперь по новым правилам животные, которые перемещаются, должны отвечать требованиям законодательства ЕС.

В частности, говорится, что человек может перевезти до пяти домашних животных в случае, если выполнены все требования ЕС:

  • животное правильно обозначено микрочипом;
  • имеет настоящую прививку от бешенства;
  • животное имеет текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства;
  • сопровождается справкой о состоянии здоровья в соответствии с образцом, установленным законодательством ЕС, действительным паспортом, выданным в одной из стран-членов ЕС.

В настоящее время службы Польши не потребуют 90-дневного периода ожидания с даты забора образца крови для проверки титра антител против бешенства в сыворотке крови, если результат теста удовлетворительный.

"В то же время в Украине врач должен перечеркнуть соответствующее удостоверение по поводу 90-дневного периода ожидания, поставив на полях свою подпись и печать с именем", — заявили в польской ветеринарной инспекции.

Кроме того, к справке о состоянии здоровья обязательно прилагается документация о прохождении обследования.

Добавим, в "Укрзализныце" призывают не покидать своих любимцев дома или на улице, ведь сейчас всех животных пропускают в поезда вместе с гражданами.

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Дата публикации
Просмотры
684
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