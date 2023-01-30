Польша может передать Украине истребители F-16, однако есть условие – Моравецкий

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если это решение поддержит НАТО. Эти самолеты помогут ВСУ отражать возможное наступление России.

Об этом на пресс-конференции 30 января заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — сказал премьер Польши.

Истребители F-16 для Украины.

На днях представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16. Он также отметил, что Украине необходимо обновить весь запас советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них не менее пяти воздушных бригад для эффективной защиты от российского агрессора.

20 января глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшие недели будут переговоры с партнерами по истребителям для Украины.

Аналитики также подсчитали, что "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16 обойдется почти в $30 млрд.

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