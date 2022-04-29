"Польша может захватить запад Украины": в СНБО разоблачили очередной фейк российской пропаганды

Российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планирует захватить западные области Украины.
Эту ложь также подхватили российские оппозиционеры и даже мировые СМИ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Как отмечается, в России придумали фейк, что якобы Польша под предлогом майских военных учений "планирует установить военно-политический контроль над западными регионами Украины", а до июня Украину якобы могут "разделить". Впоследствии нарратив Кремля подхватили так называемые российские оппозиционеры.
"Этот тезис подхватили и в мире. Агентство Reuters опубликовало материал под названием "Руководитель российской разведки заявил, что США и Польша готовят раздел Украины". Польша отвергла все обвинения, подчеркивая, что лжи российского происхождения о планах Польши напасть на Украину уже несколько лет", – говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном городе Новоайдар Луганской области нашли мертвым местного коллаборанта Павла Шароградского.
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