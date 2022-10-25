Польша начала масово проверять украинцев, которые получают выплаты и возвращаются домой: детали

Почти каждый пятый украинец в Польше лишился права на получение денежных пособий из-за нарушения условий пребывания в стране.

В Польше беженцам из Украины, выехавшим из страны более чем на 30 дней, массово отменяют выплаты денежных пособий в рамках программ "500+" или "Семейный капитал попечительский".

Об этом пишет prawo.pl.

Отмечается, что ZUS, на основании данных пограничной службы, проверяет лиц, которые выезжают из Польши более месяца и отменяют таким беженцам выплаты социальных пособий по программам "500+" или "Семейный капитал попечительский".

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После мониторинга более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат в результате длительного выезда из Польши.

ZUS напоминает, что основанием для проведения проверок и приостановки выплат пособий гражданам Украины являются:

данные из реестра пограничной службы,

информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты,

информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши на дольше 30 дней;

вызов граждан Украины в ZUS на личную явку для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны появиться в течение 3-х дней).

По данным польских пограничников, за 24 октября из Польши выехало в Украину 21,5 тыс. человек.

Тем временем украинские беженцы все активнее открывают свой бизнес в Польше — за 8 месяцев их стало больше более 2 тысяч. Украинские предприниматели чаще всего организуют деятельность в ИТ-сфере, логистике, индустрии красоты. Также украинцы уходят на работу в строительстве, агросекторе, автосервисе.

Напомним, в настоящее время в Польше работают над законопроектом, предусматривающим, что не только пограничная служба, но и ZUS и другие муниципальные учреждения получат доступ к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев из Польши. Объясняют изменить тем, что это поможет предотвратить случаи незаконного получения социальных пособий, например, когда люди уже уехали из Польши.

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