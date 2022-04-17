Польша не может предоставить Украине истребители, потому что США не передает ей свои F-16 — военный эксперт

Польша не может предоставить Украине истребители, потому что США не передает ей свои F-16 — военный эксперт

Получить штурмовики в ближайшее время не получится.

Закрыть небо в Украине возможно благодаря современным штурмовикам, которые в ближайшее время получить невозможно.

Об этом в интервью "Униану" сообщил военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, действенным способом, который бы предотвратил обстрелы украинских городов крылатыми ракетами и самолетами, стали бы истребители. Украина остро нуждается в такой помощи, однако получить американские штурмовики в ближайшее время не получится.

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"Украинская сторона запрашивала у американской стороны возможность получения и F-16, и F-15, и самолетов А-10 Тандерболт, которые являются штурмовиками и которые могут быть достаточно быстро освоены. Эти предложения могут быть обсуждены. Но, к сожалению, этот вопрос не будет реализован быстро", — отметил Сергей Згурец.

Он также добавил, что такой тип военной помощи нам готова предоставить Польша, однако она уже два месяца не может их передать.

"Показателем является то, что история о польских самолетах существует уже больше месяца. Ситуация до сих пор не сдвинулась с места. Польша предложила передать Украине двадцать самолетов Миг-29, если это будет компенсировано США самолетами F-16. Однако у американцев не оказалось лишних F-16 в таком количестве. И нет до сих пор. Пока последний положительный пример — передача других средств, которые усилят потенциал ПВО", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что после переговоров с Россией могут быть подписаны два документа.

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