Польша ночью поднимала авиацию из-за атаки РФ по Украине
Также системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
Польские и союзнические силы поднимали в небо боевую авиацию на фоне российских ударов по Украине. Нарушения воздушного пространства страны не зафиксировали.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
Там заявили, что польская и союзническая авиация приостановила операции, связанные с реагированием на атаки России по территории Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись в стандартный режим работы.
По данным военных, нарушения воздушного пространства Польши не зафиксированы.
Что известно о ночной атаке
В ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Главная цель атаки — энергетика запада Украины и город Бурштын, где расположена важная Бурштынская ТЭС. Также ракеты били по Виннице, а «Шахеды» атаковали Киев и пригород. Воздушная тревога звучала по всей Украине.
Компания ДТЭК сообщила, что из-за атаки России по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения, в частности в Киеве и ряде других регионов.
После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.