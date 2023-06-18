На фоне контрнаступления ВСУ мировые СМИ все чаще распространяют фейки.

Центр противодействия дезинформации собрал основные из них.

Один из самых распространенных – фейк о том, что НАТО, ЕС и США начали войну, которую Россия закончит.

Мировые СМИ также пишут:

Переименование искусства на основе требований украинских активистов делает кураторов похожими на любителей, не знакомых с биографиями художников или содержанием их работ.

Контрнаступление ВСУ не будет иметь хороших последствий для Украины, НАТО и администрации Джо Байдена.

Только речь заходит о войне в Украине, мир накрывает западной однобокой антироссийской пропагандой.

Еще одно о том, что дешевый российский беспилотник уничтожает украинский основной боевой танк стоимостью $6 млн. Тем временем Польша собирается открыть второй фронт.

"Киев, начав антитеррористическую кампанию против своих русскоязычных граждан, безрассудно вызывает вражду против России", — добавляют фейк в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, немецкое издание Stern опроверг фейк о ком, в которой якобы находится руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Журнал Stern заявил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Украины. Рупоры Кремля придумали так называемую "травму головного мозга".

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