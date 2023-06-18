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Польша открывает второй фронт, а контрнаступление ВСУ не будет иметь успеха: какие фейки распространяют мировые СМИ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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523
Время на прочтение
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Польша открывает второй фронт, а контрнаступление ВСУ не будет иметь успеха: какие фейки распространяют мировые СМИ

На фоне контрнаступления ВСУ мировые СМИ все чаще распространяют фейки / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Мировые СМИ подхватили пропагандистский фейк о состоянии здоровья ГУР Кирилла Буданова.

На фоне контрнаступления ВСУ мировые СМИ все чаще распространяют фейки.

Центр противодействия дезинформации собрал основные из них.

Один из самых распространенных – фейк о том, что НАТО, ЕС и США начали войну, которую Россия закончит.

Мировые СМИ также пишут:

  • Переименование искусства на основе требований украинских активистов делает кураторов похожими на любителей, не знакомых с биографиями художников или содержанием их работ.
  • Контрнаступление ВСУ не будет иметь хороших последствий для Украины, НАТО и администрации Джо Байдена.
  • Только речь заходит о войне в Украине, мир накрывает западной однобокой антироссийской пропагандой.

Еще одно о том, что дешевый российский беспилотник уничтожает украинский основной боевой танк стоимостью $6 млн. Тем временем Польша собирается открыть второй фронт.

"Киев, начав антитеррористическую кампанию против своих русскоязычных граждан, безрассудно вызывает вражду против России", — добавляют фейк в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, немецкое издание Stern опроверг фейк о ком, в которой якобы находится руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Журнал Stern заявил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Украины. Рупоры Кремля придумали так называемую "травму головного мозга".

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Дата публикации
Просмотры
523
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