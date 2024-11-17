Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Военное командование Республики Польша подняло в воздух польскую и союзническую авиацию из-за ракетной атаки, которую сегодня устроила Россия.

Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в соцсети Х.

Отмечается, что из-за массированного нападения Российской Федерации, наносящей удары крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группой вооруженных сил (ГЗС) активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", — говорится в сообщении.

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