Польша после падения ракеты возле Люблина получила первые германские системы Patriot (фото)

В Польшу прибыли первые германские системы Patriot. Эти системы усилят противовоздушную оборону страны и будут способствовать защите восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает польские СМИ.

В понедельник немецкий Бундесвер начал процесс передислокации в Польшу первых двух из трех обещанных батарей системы ПВО Patriot. Они отправились с базы вблизи Ростока в Мекленбурге. В среду, 26 января, они прибыли в пункт назначения.

Размещая силы ПВО в Польше, "Германия увеличит свой вклад в солидарность с союзниками НАТО в Восточной Европе", говорится в заявлении Бундесвера. Система Patriot будет использоваться для защиты воздушного пространства Польши и усиления интегрированной противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге.

Продолжительность миссии будет согласовываться между партнерами НАТО, а командовать подразделением полковник Йорг Сиверс.

Heute sind die Hauptkräfte der #BundeswehrimEinsatz für die #eVA Миссия и защита обороны Task Force in Polen angekommen. Das Flugabwehrraketensystem Patriot verstärkt die polnische Luftverteidigung und trägt zum Schutz der #NATO -Ostflanke bei. Mehr unter: https://t.co/LDYiSeoeAv pic.twitter.com/RRVPCLiFH5 — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) January 25, 2023

Заметим, что после того, как в ноябре в результате российской атаки по Украине одна ракета упала на польской территории, тогдашняя министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее польский коллега Мариуш Блащак договорились о размещении немецких систем Patriot в Польше. Эти системы способны ликвидировать приближающиеся ракеты и самолеты в радиусе около 70 километров.

Напомним, что весной Польша получит американские танки Abrams. Это будут первые образцы партии из 250 заказанных танков.

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