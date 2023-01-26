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Польша после падения ракеты возле Люблина получила первые германские системы Patriot (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4294
Время на прочтение
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Польша после падения ракеты возле Люблина получила первые германские системы Patriot (фото)

ЗРК Patriot / Фото: Украинский милитарный портал

Эти системы помогут защитить восточный фланг НАТО.

В Польшу прибыли первые германские системы Patriot. Эти системы усилят противовоздушную оборону страны и будут способствовать защите восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает польские СМИ.

В понедельник немецкий Бундесвер начал процесс передислокации в Польшу первых двух из трех обещанных батарей системы ПВО Patriot. Они отправились с базы вблизи Ростока в Мекленбурге. В среду, 26 января, они прибыли в пункт назначения.

Размещая силы ПВО в Польше, "Германия увеличит свой вклад в солидарность с союзниками НАТО в Восточной Европе", говорится в заявлении Бундесвера. Система Patriot будет использоваться для защиты воздушного пространства Польши и усиления интегрированной противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге.

Продолжительность миссии будет согласовываться между партнерами НАТО, а командовать подразделением полковник Йорг Сиверс.

Заметим, что после того, как в ноябре в результате российской атаки по Украине одна ракета упала на польской территории, тогдашняя министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее польский коллега Мариуш Блащак договорились о размещении немецких систем Patriot в Польше. Эти системы способны ликвидировать приближающиеся ракеты и самолеты в радиусе около 70 километров.

Напомним, что весной Польша получит американские танки Abrams. Это будут первые образцы партии из 250 заказанных танков.

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Дата публикации
Просмотры
4294
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