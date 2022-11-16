Польша повышает боеготовность и собирает экстренное заседание НАТО из-за ракеты на своей территории, говорится в ТСН.

Польша повышает боеготовность и усиливает контроль над своим воздушным пространством после того, как во время ракетной атаки на Украину на польскую территорию залетела и взорвалась ракета, убившая двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, по всей видимости, ракета была российского производства. Все детали инцидента сейчас расследуют.

Варшава, вероятно, применит 4-ю статью устава НАТО – на экстренном заседании Альянса.

Небольшой город Пшеводув всего в семи километрах от украинской границы теперь в центре внимания всего мира. В день, когда Украина испытывает один из самых массированных обстрелов с начала вторжения, здесь тоже падает ракета. На польской ферме погибают два человека, остается повреждена сельскохозяйственная техника и глубокая воронка.

Атака на страну НАТО возмущает мир. С президентом Польши на связи американский и украинский коллеги. На Бали, где находятся лидеры крупнейших экономик мира, сразу меняют график работы. Руководители стран G7 и НАТО собираются и осуждают варварские ракетные удары России по украинским городам. Обсуждают и инцидент в Польше, выражают Варшаве соболезнования и предлагают поддержку. В частности, помощь в расследовании откуда взялась ракета. Правда, президент США заявляет, что имеет предварительную информацию, противоречащую теории, что ракету запустили российские военные. "Не хочу говорить этого, прежде чем мы проведем полное расследование, но учитывая ее траекторию маловероятно, что она была запущена из России, но посмотрим", — говорит он.

Впоследствии в польских и мировых СМИ появляется версия, что упавшая в Польше ракета могла быть запущена украинским ПВО. Впрочем, в украинском МИД призывают мир не верить фейкам, потому что именно эту версию событий активно распространяет российская пропаганда. "Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда. Не нужно подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало извлечь давно, еще после сбития #MH17", — отметил Кулеба.

Расследование, как все произошло, сейчас продолжается. К нему кроме польских экспертов привлекут специалистов из США. Ранее в экстренном обращении к стране польский президент Анджей Дуда заявляет, по предварительной версии, ракета была российского производства, хотя доказательств, кто ее запустил, пока нет. Впрочем, по данным CNN, самолет НАТО, находившийся во время атаки в воздушном пространстве Польши, зафиксировал, как именно летела эта ракета.

Разведданные пока не обнародуют и Польше и НАТО уже передали. Из-за взрыва Варшава вызвала для объяснений российского посла. Но главное – Анджей Дуда заявил, что его страна предположительно задействует четвертую статью Устава НАТО. Она предполагает начало консультаций внутри Альянса по поводу угрозы, которая беспокоит одну из стран-членов. Произойдет это уже сегодня на экстренном заседании НАТО.

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