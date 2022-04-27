Польша примет на лечение раненых жителей блокадного Мариуполя

Польша готова принять на лечение раненых и больных граждан из Мариуполя, который оккупанты осаждают длительное время.
Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности польской стороны принять на лечение мирных жителей Мариуполя Донецкой области, которые получили ранения в результате российской оккупации.
Об этом сообщил государственный секретарь Канцелярии президента Польши, глава Бюро международной политики Якуб Кумох.
По его словам, эту инициативу польский президент выразил в разговоре с генеральным директором ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили вопросы эвакуации мирных жителей блокадного Мариуполя.
"Польша поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и готова принять раненых и нуждающихся в лечении. Президент Анджей Дуда об этом заявил вчера поздно вечером во время разговора с генеральным директором ООН Антониу Гутеррешем. Предложение было предварительно согласовано с правительством", — написал Кумох.
Напомним, российские войска наносят удары по Мариуполю и блокируют район "Азовстали".
Ранее Путин солгал Эрдогану об отсутствии боевых действий в Мариуполе.
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