Польша создает коалицию для еще большей военной поддержки Украины — Моравецкий

Польский премьер отметил, что Украина не победит Россию без солидарности с Западом.

Польша строит коалицию для еще большей военной поддержки Украины, что позволит ей не только защитить себя, но и вернуть незаконно захваченные россиянами территории.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы помогаем Украине, потому что от того, каким будет наше будущее зависит будущее наших восточных соседей; мы делаем больше других, потому что нам есть что выиграть и больше, чем другим, что проиграть", — сказал он.

В последние дни, по его словам, ЕС дал "мощный сигнал единству с Украиной", но это было только начало пути. Моравецкий призвал не останавливаться на полпути и объяснил, что Украина не победит Россию без солидарности Запада, включая санкции, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Моравецкий напомнил, что несколько месяцев назад Украина приобрела статус кандидата в члены ЕС, что является большим успехом".

"Украина сегодня платит огромную цену кровью за попытку вырваться из-под ботинка России. Вступление в ЕС мотивирует украинцев оставаться на этом пути, крайне сложном и опасном пути... Поддерживать энтузиазм последних дней в европейских салонах будет непросто, но самое главное, что "Мы сохраняем европейское единство и решительность в поддержке защитников Украины. Мы разбудили Запад, теперь мы не можем дать ему снова заснуть", — добавил Моравецкий.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда предупредил, что Россия может победить Украину, если Запад срочно не поставит Киеву оружие для противостояния агрессору.

"Если в ближайшие недели не отправим на Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", — заявил Дуда.

Как сообщалось, Польша направила Украине масштабную гуманитарную помощь – передали больше, чем просили.

Также заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил, что Варшава может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29. Это возможно только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

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