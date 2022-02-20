Польша созывает экстренное заседание ОБСЕ из-за обострения на Донбассе

Срочный саммит по поводу ситуации на Донбассе запланирован на понедельник, 21 февраля.

Польша по запросу Украины созывает внеочередное заседание Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом рассказал постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский.

"По запросу Украины в ОБСЕ Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", — сообщил постпред.

Срочный саммит по обострению на Донбассе запланирован на понедельник, 21 февраля. Халачинский пригласил на внеочередное заседание специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ", — добавил он.

Напомним, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее время встречу контактной группы по прекращению огня на востоке Украины.

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