Польша созывает экстренное заседание ОБСЕ из-за обострения на Донбассе

Срочный саммит по поводу ситуации на Донбассе запланирован на понедельник, 21 февраля.
Польша по запросу Украины созывает внеочередное заседание Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом рассказал постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский.
"По запросу Украины в ОБСЕ Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", — сообщил постпред.
Срочный саммит по обострению на Донбассе запланирован на понедельник, 21 февраля. Халачинский пригласил на внеочередное заседание специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.
"Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ", — добавил он.
В случае необходимости @UKRinOSCE в @PLinOSCE будет назначена extraordinaria meeting of the Permanent Council of @OSCE. Я invited Special Rep @mikko_kinnunen и Chief of @OSCE_SMM для участника. Addressing security concerns is #OSCE 's primary task. #OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) 20 февраля 2022
Напомним, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее время встречу контактной группы по прекращению огня на востоке Украины.
Читайте также: