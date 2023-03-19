"Польша вступит в конфликт с Россией в случае поражения Киева" – посол Польши во Франции

В случае поражения Киева в войне против России, Польша вступит в конфликт с РФ.

Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире французского телеканала LCI.

"Либо Украина сегодня будет отстаивать свою независимость, либо мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры – будут в опасности. Поэтому у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", – заявил он.

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