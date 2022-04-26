Польша ввела новые санкции в отношении России: кто попал в список

Польша ввела санкции в отношении 35 крупных российских компаний и 15 физических лиц.
В санкционный список попали, кроме прочих, компании "Газпром", "Новатек" и "Акрон".
Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, передает телеканал TVN24.
По его словам, цель санкций – удар по российской экономике, чтобы РФ не могла вести войну против Украины. Санкции должны ограничить возможности России.
Этот список является дополнением к санкционному списку ЕС и относится к российским олигархам и лицам, имеющим любые интересы в Польше. Первый санкционный список включал 50 пунктов, в том числе имена олигархов, а также российских и белорусских хозяйствующих субъектов, ведущих бизнес в Польше.
Список состоит из 35 крупных компаний и 15 физлиц.
Напомним, что ВСУ проводят успешные контратаки оккупантов в Херсонской области.
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