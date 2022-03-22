Польша заморозила более 33 млн долларов в рамках антироссийских санкций

Для конфискации средств или передачи их на нужды пострадавшим от российской агрессии потребуются изменения в польской Конституции.

Польша заморозила на счетах более 140 млн злотых (около 33 млн долларов) в рамках санкций против России.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

По его словам, речь идет только о замораживании средств. Для конфискации средств или передачи их на нужды пострадавшим от российской агрессии потребуются изменения в польской Конституции.

Czy to skrajna niewiedza czy cyniczna manipulacja. Как myślicie? Rozróżnia Pan mrożenie majątków от их konfiskaty и przekazania dla ofiar?

W Polsce już jest zamrożone свыше 140 миллионов złotych. Zamrożone. До конфискаты и предписания дл офияров лошадиная ест смиана конституции. https://t.co/KOD5ygNYx8 — Piotr Müller (@PiotrMuller) 22 марта 2022

Напомним, Польша заявила, что получила "позитивный ответ" на предложение исключить Россию из группы крупных экономик G20 на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе.

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