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Польша заморозила более 33 млн долларов в рамках антироссийских санкций

Польша заморозила более 33 млн долларов в рамках антироссийских санкций

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Польша заморозила более 33 млн долларов в рамках антироссийских санкций

Для конфискации средств или передачи их на нужды пострадавшим от российской агрессии потребуются изменения в польской Конституции.

Польша заморозила на счетах более 140 млн злотых (около 33 млн долларов) в рамках санкций против России.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в Twitter.

По его словам, речь идет только о замораживании средств. Для конфискации средств или передачи их на нужды пострадавшим от российской агрессии потребуются изменения в польской Конституции.

Напомним, Польша заявила, что получила "позитивный ответ" на предложение исключить Россию из группы крупных экономик G20 на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе.

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