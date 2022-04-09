Польша заморозила отношения с Венгрией из-за дружбы Орбана с Путиным

Варшава пересмотрит свое решение только тогда, когда венгерский премьер изменит свою позицию по поводу действий Кремля.

Война в Украине внесла напряжене в обычно тесный союз Польши и Венгрии, а тесные связи Орбана с Путиным, в частности отказ осудить массовые убийства оккупантами в Буче, вызывают возмущение со стороны Варшавы.

О заморозке отношений между Варшавой и Будапештом 8 апреля заявил вице-премьер Польши Ярослав Качинский, пишет Politico.

"Мы не можем сотрудничать, как в прошлом, если так будет продолжаться", – сказал он.

Качинский подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за отказ осудить Россию за массовые убийства мирного населения в Буче под Киевом.

"Моя оценка однозначно отрицательная — должен признать, что все это очень грустно. Когда Орбан говорит, что не видит случившегося в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к окулисту", — заявил вице-премьер-министр Польши.

Ярослав Качинский подчеркнул, что Польша возобновит свои отношения с Венгрией только тогда, когда Виктор Орбан изменит свою позицию по поводу действий Кремля.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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