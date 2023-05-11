Польская прокуратура проверяет причастность эксканцлера Германии Шредера к вторжению в Украину

Шредер мог использовать свое влияние в сфере российской энергетики, чтобы впоследствии модно было оказывать давление на Евросоюз и Украину.

Прокуратура Польши начала расследование роли экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что Национальная прокуратура Польши получила сообщение о том, что Герхард Шредер может быть причастен к совершению преступления и включил его. Расследованием дела Шредера занимается Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Сообщается, что бывший канцлер мог использовать свое влияние в сфере российской энергетики, чтобы впоследствии модно было оказывать давление на Евросоюз и Украину. Следователи также хотят расследовать, какую роль сыграл бывший канцлер во вторжении.

Издание сообщает, что, несмотря на начало вторжения РФ в Украину, Шредер "не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях".

Также в сообщении указывается, что Польша начала расследование Шредера по согласованию с украинской стороной. По этому делу опрошены уже почти две тысячи свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вызвал волну критики после того, как в немецкие СМИ попали его фотографии с приема 9 мая в российском посольстве.

Кроме того, мы ранее информировали, что Южно-Африканская республика, несмотря на свой заявленный нейтралитет, поставляет оружие России для войны против Украины.

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