Польские пограничники задержали украинца, пытавшегося вывезти крокодила: детали

В Польше на пункте пропуска "Смельница-Кросценко" пограничники зафиксировали находящегося под угрозой исчезновения крокодила. Его пытался незаконно переправить через границу гражданин Украины.

Об этом сообщает Штаб пограничной охраны.

Как сообщается, 12 марта 46-летний гражданин Украины проходил проверку перед въездом в Польшу. В ходе пограничного контроля выяснилось, что мужчина перевозил в багажнике автомобиля Volkswagen препарированное лицо крокодила. Это был охраняемый вид карликовый крокодил.

"Водитель не имел необходимого разрешения на ввоз охраняемого Вашингтонской конвенцией образца — CITES. В связи с нарушением правил образец был изъят. Дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией осуществляют сотрудники Подкарпатской таможни и налогового управления в Перемышле", — отметили пограничники.

Незаконная перевозка через границу ЕС, а также торговля внутри Сообщества образцами исчезающих видов являются преступлением. Он карается лишением свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, пересекая границы между разными государствами, каждый украинец должен учитывать специфические таможенные регулирования по перемещению различных товаров. В частности, украинцы часто интересуются, можно ли перевозить закрутки через границу.

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