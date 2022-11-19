"Польские следователи могут приехать в Украину" – Моравецкий о падении ракеты в Польше

Премьер-министр Польши подчеркнул, что правительство хочет поскорее выяснить все детали трагического события в Пшеводове.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допускает, что польские следователи могут приехать в Украину в рамках расследования падения ракеты на территорию Польши 15 ноября.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Кракове, сообщает RMF24.

Он подчеркнул, что правительство Польши хочет как можно скорее выяснить все детали трагического инцидента в Пшеводове, где в результате падения ракеты погибли двое поляков.

"Как только это будет необходимо, польские следователи выедут в Украину", – подчеркнул Моравецкий.

По словам премьера Польши, американские специалисты принимают участие в расследовании инцидента.

Падение ракеты на территории Польши

15 ноября недалеко от украинской границы в польском городе Пшеводув упала ракета, повлекшая гибель двух местных жителей. В Польше до сих пор продолжается расследование по результатам которого будет понятно ее происхождение.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент с падением ракет в Пшеводове не был нападением на его страну, вероятнее всего, это был "несчастный случай".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока никто точно не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.

Читайте также: