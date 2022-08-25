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Польские журналисты призывают судить российских пропагандистов как военных преступников: кто в перечне

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Польские журналисты призывают судить российских пропагандистов как военных преступников: кто в перечне

Фото: ЦПИ

Ассоциация журналистов Польши отмечает необходимость наказания российских пропагандистов, которые выдают себя за журналистов.

Польские журналисты призывают распространить ответственность за совершенные россиянами преступления против мирного населения Украины не только на "бандитов в российской форме", но и на "пропагандистов кремлевского режима".

Об этом говорится в заявлении под названием "Русских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".

Специалисты отмечают, что пропагандисты не только дезинформируют мировую общественность о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников.

В заявлении названы такие пропагандисты: Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Их, в числе прочих, авторы заявления призывают судить как военных преступников после падения режима Путина.

"Это самые известные личности российской пропаганды. К сожалению, их гораздо больше, учитывая, что в России сейчас вообще нет свободных СМИ", — сказано в заявлении.

Журналисты отмечают, что "манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации".

Напомним, Россия применяет новые пути распространения российской пропаганды.

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