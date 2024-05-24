Польский генерал сделал громкое заявление о F-16: от чего он предостерегает ВСУ

Томаш Древняк считает, что украинцы уже наступили на грабли с танками Leopard.

Самолеты F-16 не "чудо-оружие", но они действительно заметно преобладают советские Миг-29, поэтому для Украины это будет заметное усиление.

Такое мнение в интервью Rzeczpospolita высказал бывший инспектор польских ВВС, советник министра обороны Польши генерал Томаш Древняк.

“У самого самолета есть огромные возможности. Все зависит от того, какой методикой воспользуются украинцы и будут ли выпускать два или четыре самолета, ведь капельный взлет самолетов кардинально ситуацию на фронте не изменит”, — говорит Древняк.

По его словам, капельное применение западных танков, таких как Leopard, не дало впечатляющего эффекта на поле боя. С самолетами может быть то же самое. Вместе с тем Древняк предостерегает украинцев от проявления эмоций и применения F-16 слишком рано после их появления.

“Сейчас наверняка есть целая команда людей, которые учатся планировать миссии и использовать истребители. Украинцы, используя постсоветские технологии, вынуждены были использовать постсоветскую тактику или тактику, очень похожую на используемую русскими. Теперь это изменится”, – объясняет генерал.

Древняк отмечает, что F-16 — не просто истребитель, а многоцелевой самолет, обладающий мощными возможностями для впечатления наземных целей, в частности зенитных систем. Старый МиГ-29 уступает американскому "сверстнику" по своему функционалу.

“Не то, чтобы появление четырех самолетов изменило судьбу войны. Чудо-оружия не бывает и нужно просто пытаться использовать эти самолеты как можно лучше”, — заключает генерал.

Напомним, первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США.

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