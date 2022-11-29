Польский премьер снова призвал Германию передать Украине ЗРК Patriot

Моравецкий заявил, что Варшава не хочет принимать технику, которая будет простаивать

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий снова призвал руководство Германии передать Украине ЗРК Patriot, которые Берлин предложил Варшаве после трагического случая в Пшеводуве.

Об этом сообщает PAP.

На прессконференции Моравецкий заявил, что Варшава рассмотрит предложение Германии о передаче ЗРК Patriot, если Берлин не захочет их поставлять в Украину, но отметил, что "никто не хочет брать стоящую технику".

Польский премьер напомнил, что на территорию Украины, в том числе и западные части, ежедневно падают российские бомбы, которые убивают людей. Моравецкий заявил, что если немецкие ЗРК Patriot будут защищать небо Украины, то для Польши это также будет служить защитой.

Кроме того, он выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия предложила стране-союзнице усилить ее противовоздушную оборону системами Patriot.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал развернуть Patriot с украинской стороны границы. Однако в Берлине дали понять, что не хотят поставлять эти системы в Украину для защиты неба от российских ракет.

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