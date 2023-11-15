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Полсотни артсистем и почти тысяча окупантов: Генштаб обновил потери армии Путина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Полсотни артсистем и почти тысяча окупантов: Генштаб обновил потери армии Путина

Уничтоженная российская техника / Фото: Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки украинские защитники также уничтожили 26 вражеских БПЛА.

Общие боевые потери противника на 15 ноября 2023 года ориентировочно составили личного состава около 314 290. За сутки ВСУ ликвидировали еще 820 человек.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Потери противника в технике:

  • танков ‒ 5377 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10104 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 7647 (+58) ед,
  • РСЗО – 884 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 582 (+2) ед,
  • самолетов – 323 (+1) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26),
  • крылатые ракеты ‒ 1562 (+1),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10020 (+47) ед,
  • специальная техника ‒ 1083 (+2)

Данные уточняются.

Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генерального штаба, захватчики штурмуют позиции ВСУ на шести направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
473
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