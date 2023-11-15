Полсотни артсистем и почти тысяча окупантов: Генштаб обновил потери армии Путина

За прошедшие сутки украинские защитники также уничтожили 26 вражеских БПЛА.

Общие боевые потери противника на 15 ноября 2023 года ориентировочно составили личного состава около 314 290. За сутки ВСУ ликвидировали еще 820 человек.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Потери противника в технике:

танков ‒ 5377 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10104 (+18) ед,

артиллерийских систем – 7647 (+58) ед,

РСЗО – 884 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 582 (+2) ед,

самолетов – 323 (+1) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26),

крылатые ракеты ‒ 1562 (+1),

корабли/катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10020 (+47) ед,

специальная техника ‒ 1083 (+2)

Данные уточняются.

Потери армии РФ по состоянию на 15 ноября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генерального штаба, захватчики штурмуют позиции ВСУ на шести направлениях.

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