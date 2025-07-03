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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Полтава пережила массированную атаку дронов: в горсовете сообщили подробности

Полтава стала мишенью массированного удара русских дронов. В горсовете просят жителей не публиковать фото и ждать официальную информацию.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Полтава пережила массированную атаку дронов

Полтава пережила массированную атаку дронов. / © Pexels

Утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников.

Об этом сообщила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова в обращении к горожанам.

«Наше общество находилось под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы», — подчеркнула она.

Ямщикова призвала жителей сохранять спокойствие, воздержаться от публикации фото и видео с мест предполагаемых попаданий, а также не распространять информацию о работе сил ПВО.

Временный глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в регионе были слышны звуки взрывов. Детали пока уточняются.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. До ее отбоя обязательно оставайтесь в укрытиях», — подчеркнул Когут.

Напомним, ночью враг также атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из атакованного дроном дома в Одессе уволили 5 человек, есть пострадавшие

Также, вечером среды, 2 июля 2025, вблизи села Березина возле Житомира прогремели два мощных взрыва. По официальной информации, взрыв произошел на территории местного предприятия.

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