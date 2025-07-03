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Полтава пережила массированную атаку дронов: в горсовете сообщили подробности
Полтава стала мишенью массированного удара русских дронов. В горсовете просят жителей не публиковать фото и ждать официальную информацию.
Утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников.
Об этом сообщила секретарь горсовета Екатерина Ямщикова в обращении к горожанам.
«Наше общество находилось под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы», — подчеркнула она.
Ямщикова призвала жителей сохранять спокойствие, воздержаться от публикации фото и видео с мест предполагаемых попаданий, а также не распространять информацию о работе сил ПВО.
Временный глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в регионе были слышны звуки взрывов. Детали пока уточняются.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. До ее отбоя обязательно оставайтесь в укрытиях», — подчеркнул Когут.
Напомним, ночью враг также атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из атакованного дроном дома в Одессе уволили 5 человек, есть пострадавшие
Также, вечером среды, 2 июля 2025, вблизи села Березина возле Житомира прогремели два мощных взрыва. По официальной информации, взрыв произошел на территории местного предприятия.