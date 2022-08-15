Полтавщина из-за войны потеряла четверть меда: на рынках фиксируют подорожание продукта

В Полтавской области пчеловоды в этом году собрали на почти 25% меньше меда, чем в прошлом.

Причина в том, что в из-за войны пасечникам было сложнее вывозить ульи за пределы хозяйства. Помимо войны на сбор меда повлияла и неблагоприятная погода.

Об этом рассказали сами пчеловоды, информирует Суспільне.

Как следствие, в этом году мед прибавил в цене 10-15% по сравнению с 2021 годом. Впрочем, пчеловоды настроены собирать мед, пока не отцветет подсолнечник.

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"Если сравнить с прошлым годом, то в этом году собрано примерно на 25-30% меньше, чем в прошлые годы. Подорожал пчеловодческий инвентарь, вощина дорога, проволока. Это то, что сейчас необходимо на сезон пчеловоду работать. И, конечно, оно все уложилось в ценовую политику меда. Подорожал мед где-то на 10-15% против прошлого года", — объяснила глава областного объединения "Полтавский пасечник" Наталья Сенчук.

Сейчас же на рынках дефицита меда нет, продают и его, и цветочную пыльцу, и медовые напитки, и настойки прополиса.

Напомним, в НБУ рассказали, что будет дальше с ценами в Украине.

Как сообщалось, в Украине дорожает белокочанная капуста.

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