Полтавщину 12 часов терроризировали десятки вражеских дронов: какие последствия

Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БПЛА. Воздушная тревога продолжалась в регоне около 12 часов.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

"Обошлось без пострадавших среди людей. Обломками беспилотников повредило шесть зданий коммерческого назначения в Лубенском районе", — написал он.

В Кременчугском районе обломками повреждена кровля хозяйственного сооружения, остекление в жилом доме и детском саду.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 3 октября пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время.

Метод противника состоит в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа "Shahed" и т.д. ВС РФ надеются, что это поможет им осуществить задуманные планы.

Кроме того, 3 октября сообщалось о последствиях удара КАБа по многоэтажному зданию в Харькове. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, из-за российской атаки в Харькове отключили от электричества пять домов. Жителей разрушенного и близлежащих домов эвакуируют.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 7 вражеских "Шахедов".

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