Полтавщину снова атакуют иранские дроны: глава ОВА предупредил об опасности

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин вечером, 1 ноября, сообщил, что в регионе снова заметили иранские дроны, которыми Россия атакует Украину.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Из направления Днепропетровской области на Полтавщину двигаются БПЛА. Остаемся в укрытиях!" — написал Лунин.

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 22:34. Также тревога продолжается в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Атака Полтавщины иранскими дронами

В ночь на 1 ноября российские войска выпустили по Полтавской области десять иранских дронов-камикадзе. Более половины беспилотников сбили украинские защитники.

Четыре вражеских беспилотника упали на гражданские объекты. В результате падения возник пожар. Предварительно, пострадавших из-за нападения нет.

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