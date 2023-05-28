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"Получаем преимущество в артиллерии": военный сообщил о ситуации на Бахмутском направлении

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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"Получаем преимущество в артиллерии": военный сообщил о ситуации на Бахмутском направлении

Военный сообщил о ситуации на Бахмутском направлении / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские артиллеристы начали получать преимущество, несмотря на то, что враг не уменьшает количество обстрелов.

Российские захватчики испытывают большие проблемы с боеприпасами на Бахмутском направлении и все чаще проигрывают дуэли украинским силам обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Он заявил, что украинские артиллеристы начали получать преимущество, несмотря на то, что враг не уменьшает количество обстрелов.

"Артиллерийские обстрелы так же мощны, как были в последние дни и недели. На этом направлении враг имеет обеспечение боеприпасами в полном объеме. Они вбросы делают, что у них проблемы с боеприпасами — это все неправда", — сказал Дашкевич.

Он заявил, что сейчас на Бахмутском направлении проходит много артиллерийских дублей. "Надо сказать, что именно в Бахмуте наша арта уже имеет некоторое огневое преимущество и не дает уже российским войскам больше покоя, чем было", — сообщил пресс-офицер.

Вместе с тем он добавил, что силы обороны все еще испытывают много проблем из-за использования врагом господствующих бомб, большого количества артиллерии и РСЗО.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВСУ уничтожили в Бахмуте российский "Град" с помощью беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупационные войска снизили штурмовую активность на Бахмутском направлении из-за больших потерь.

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Дата публикации
Просмотры
436
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