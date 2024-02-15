Получат ли аспиранты в Украине отсрочку от мобилизации: нардепка объяснила

В сентябре этого года планируется сделать так, что все экзамены в аспирантуру будут проходить по результатам экзаменов, подобных ВНО.

Украинские аспиранты, вероятно, получат отсрочку от мобилизации, но будут вести аттестацию и сдавать вступительные экзамены.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

"Этот вопрос действительно очень болезненный, потому что аспиранты, в частности контрактники, очень увеличились в 2023 году по сравнению с 2021 — это примерно на 10 тысяч. Среди них частично люди, которые таким образом хотели получить отсрочку от мобилизации. Очень важно, когда мы подадим. эту правку, чтобы все имели равные права и возможности, как за это высказался и омбудсмен, чтобы не было дискриминации, чтобы те люди занимались наукой и их отсрочка была не коррупционная, не за деньги, а имела смысл", — подчеркнула Наталья Пипа.

Она также добавила, что в сентябре этого года планируется сделать так, что все экзамены в аспирантуру будут проходить по результатам экзаменов, подобных ВНО. Это будет общенаучный и тест по английскому языку. В то же время все те, кто уже учится на аспирантуре, также будут сдавать аттестационные тесты.

"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов, тестов треть ушедших заниматься не наукой, а таким образом получить отсрочку отсеется. Ведутся дискуссии и эта норма так, как ее предложил Комитет, будет скорее всего принята. Мои прогнозы 99 %, что будет принято", — подытожила нардепка.

Напомним, что на Волыни мужчина скрывался от мобилизации из-за погибших на войне знакомых.

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