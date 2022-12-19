Получат не все: некоторым оккупантам Путин обещает дарить землю в аннексированном Крыму

Чтобы получить участок, в оккупантов должны быть "заслуги" на войне против Украины.

Российским оккупантам, которые "отличились" на войне в Украине, будут безвозмездно выдавать земельные участки в Подмосковье и незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

Соответствующее распоряжение издал диктатор России Владимир Путин, начавший войну против Украины, пишут пропагандистские росСМИ.

Согласно распоряжению, оказавшемуся в распоряжении росСМИ, землю будут даровать военным, награжденным за заслуги на войне против Украины, ветеранам боевых действий, а также семьям погибших оккупантов.

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"Обеспечивать заключение таких соглашений правительство. Распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня", – говорится в распоряжении Путина.

Указ подписан 19 декабря.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что незаконно прибывшие на оккупированные территории Украины росияне, в частности в незаконно аннексированный Крым, должны вернуться в РФ.

"Их переселяют, чтобы мы имели определенные хлопоты... Есть наши законы и Конституция. Я подчеркиваю, что если человек заехал по нашим законам на эту территорию, он имеет право там жить. Если он заехал не по нашим законам, это проблема будет для того человека", — подчеркивал Данилов.

По состоянию на 19 декабря РФ потеряла в войне с 24 февраля не менее 98 800 военных. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 520 российских захватчиков.

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