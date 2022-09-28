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"Получат ответ, на который не рассчитывали": Данилов прокомментировал угрозу вторжения со стороны Беларуси

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"Получат ответ, на который не рассчитывали": Данилов прокомментировал угрозу вторжения со стороны Беларуси

Фото: пресс-служба СНБО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли примет решение о вторжении своих войск в Украину.

Если же это произойдет, то Беларусь получит ответ, на который не рассчитывала.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Настоящему времени".

"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему", – заметил Данилов.

"Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что Беларусь, вероятно, готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.

Кроме того, по данным журналиста, политического эксперта, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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