"Получат "зонтик": военный эксперт объяснил значимость острова Змеиный для оккупантов

Если российские войска разместят на острове Змеиный систему противовоздушной обороны типа С-300, то получат "зонтик", то есть прикрытие с неба, которое потеряли в лице затонувшего крейсера "Москва".

Кроме того, благодаря расположению на острове такой системы ПВО дальнего радиуса действия и крылатых ракет, Россия будет контролировать весь юго-запад Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"То есть (контролировать – ред.) большую часть Одесской области, всю акваторию Черного моря и подходы к нашим портам", – уточнил эксперт.

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"При этом они получат тот "зонтик", который потеряли в лице крейсера "Москва" – я имею в виду "зонтик" прикрытия с неба. И тогда эскадра может попытаться высадить десант либо через лиман непосредственно в Молдову, либо через Бессарабию. Поэтому он (Змеиный – ред.) так важен", – объяснил Жданов.

Он отметил, кто владеет островом – тот имеет ключ к этой зоне.

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов пояснил, что остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную ситуацию на юге Украины. Остров также стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Недалеко от Змеиного сгорело российское судно "Всеволод Бобров"

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