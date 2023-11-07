Получил 5 пуль от снайпера и километр полз к своим: разведчик рассказал, как уже прощался с жизнью

Влад Маховский служил во Французском легионе и имеет боевой опыт, но сначала его не хотели мобилизовать в ВСУ.

27-летний украинский разведчик Влад Маховский из Черновцов выжил после 5 пуль снайпера и ранен около километра мимо своих.

Историю мужественного защитника рассказывает "Суспільне".

До широкомасштабного российского вторжения Влад был предпринимателем – имел собственную пиццерию, а еще до того служил во Французском легионе.

"Я люблю экстрим. В 18 лет решил попытаться вступить в Французский легион. Сначала меня не взяли: с ростом 174 сантиметра следовало весить 60 килограммов, а я весил 52. Тогда я на месяц приехал домой, поел, а потом уехал обратно. Перед собеседованием влил в себя 3 литра воды, чтобы весить этих 58 килограммов", – вспомнил он.

Во Французском легионе Маховский выполнял боевые задания в Африке и Гвиане.

"За неделю из 40 человек выбыло 5 мужчин. Кто-то не выдерживал холода, потому что мы стояли при -15 градусах в лосинах и смотрели на флаг Франции. Я каждое утро чуть ли не в слезах был, но потом думал, разве я еще немного не продержусь?" Потом где-то и здесь на войне", – сравнивает боец.

Как встал на защиту Отечества

Влад пошел в военкомат через неделю после полномасштабного вторжения. Его не хотели мобилизовывать, потому что после службы во Французском легионе парень получил диагноз ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Во время прохождения ВЛК Владу пришлось доказывать, что он психически здоров и пригоден к службе.

Его направили служить разведчиком в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. Выполнял боевые задания в направлении Кременной. На фронте получил позывной "Француз".

Влад Маховский с побратимами на фронте / Фото: Суспільне

Как получил пять пуль снайпера и был в шаге от смерти

Во время одной из боевых задач Влад попал под снайперский обстрел. В него попали пять пуль: одна прошла сквозь внутреннюю часть бедра, вторая – раздробил левую ключицу, а еще три вскользь задели тело.

Из-за интенсивных боевых действий эвакуировать парня было невозможно, поэтому он был вынужден сам ползти к своим около километра.

"Осторожно вылез из окопа и полз сколько мог. Через два часа после наложения турникета, чувствовал страшную боль, но обезболивающего не было. Потом лег на спину, смотрел на небо: думал, что классная была у меня жизнь", — вспоминает Влад, как уже готовился умереть.

Но в этот момент к нему подошли наши военные и отправили на эвакуацию.

После ранения Владу установили III группу инвалидности. Однако он намерен вернуться в свою роту. Из-за ранения он не сможет носить бронежилет или одевать рюкзак. Поэтому рассматривает возможность службы в аэроразведке или радиоэлектронной разведке.

Ранее военный Александр с позывным "Схід" рассказал, что остался сам на "Азовстале" после выхода украинских защитников, потому что не захотел идти в плен к россиянам. Он шел 200 км пешком к своим.

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