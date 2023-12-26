Получил повестку и на фронт?: военный о том, как сейчас происходит мобилизация

Преподаватель психподготовки 150 учебного центра Сил ТРО ВСУ Андрей Заец рассказал, что получение мобилизованной повестки на улице не означает, что он сразу окажется на передовой под Бахмутом.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, каждый военный должен пройти соответствующую подготовку. Поэтому все мобилизованные сначала проходят обязательное обучение по нескольким этапам в учебных центрах.

"Любой военнослужащий должен пройти подготовку и обучение. Военный — это профессия, и надо к этому подходить профессионально. Поэтому все мобилизованые, которые по военным планам военкоматов призываются, проходят обязательное обучение, состоящее из нескольких этапов в различных учебных центрах", – сказал Андрей Заец.

Преподаватель психподготовки отметил, что получение повестки означает, что государство нуждается в человеке в армии. В то же время все призывники имеют разный опыт в военном деле.

"Люди все разные — кто-то проходил срочную службу, кто-то не проходил. Кто-то имеет военную профессию, профессию, кто-то не имеет. Военнослужащие это себе планируют, у них есть списки, они имеют определенную стратегию по призыву, потому что они выполняют заказы. Вооруженные силы говорят — нам нужно такое количество таких специалистов, и военкомат этих специалистов ищет из своего реестра, из своего учета", — говорит Андрей Заец.

По его словам, после получения повестки, человек направляется в ТЦК, после чего отбывает на обучение. Если призывник совсем без базовой военной подготовки или была такая подготовка, но давнее, чем 5 лет назад, то он отправляется сначала на базовую общевойсковую подготовку.

"Это базовый курс, который длится месяц, где человек получает или вспоминает все базовые знания и навыки, которые нужны стрелку. Стрелок - стандартная военная профессия. После завершения базового курса человек может отправиться на профессиональный курс. Они получают дополнительную подготовку. Если есть заказ на такую специальность, если у человека есть определенные склонности к получению такой профессии", - объясняет преподаватель.

Он говорит, что во время общевойсковой подготовки проводится отбор людей, чтобы лучше понять, какие в них компетенции и в каких ролях они будут максимально полезны государству.

"Покидают они школу общевойсковой подготовки уже с предписанием, что из человека может получиться хороший сапер или гранатометчик, у него есть к тому склонность", — отметил военный.

Базовая подготовка в военное время длится месяц. В мирное время это было дольше. По словам преподавателя, фазовая подготовка зависит напрямую от профессии. На гранатометчика это может быть до месяца. На связиста, оператора дрона – до двух месяцев, на танкиста – может быть три месяца.

Напомним, вечером 25 декабря в Верховную Раду Украины был внесен новый законопроект №10378 об изменениях к проведению мобилизации и военного учета. Нововведения в проекте вызвали волну негодования в обществе. ТСН.ua собрал реакцию украинцев на новый законопроект об усилении мобилизации и военного учета.

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