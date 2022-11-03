Получила ли Россия иранские ракеты: ответ украинской разведки

В украинской разведке рассказали, получила ли Россия уже новые поставки иранского вооружения.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что на 3 ноября известно о заключенных контрактах на баллистические ракеты, которые Иран должен отправить в Россию.

Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

"Пока точно есть подтверждение о заключенных контрактах (на баллистические ракеты — ред.) и о получении всех необходимых согласований", — рассказал представитель разведки.

По его словам, есть подтверждение о партии более 1000 оружейных единиц, однако это могут быть не только ракеты.

"Сейчас мы говорим о ближайшей партии — это беспилотники. Это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Другая информация отслеживается", — отметил Юсов.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что пока нет "стопроцентного подтверждения" того, что Россия получила иранские баллистические ракеты. "Единственное, что мы можем утверждать — это отправлявшие в Украину "Шахиды", это иранского производства. Если мы увидим первую иранскую ракету, будут соответствующие публичные заявления", — заверил секретарь СНБО.

Напомним, Центр национального сопротивления узнал, как Иран передает России дроны-камикадзе, которыми оккупанты убивают украинцев. В этой схеме задействована не одна структура.

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