Получила ли Россия от Ирана ракеты, которые украинская ПВО не может сбивать: ответ разведки

Баллистические ракеты могут сбивать Patriot PAC-3 и SAMP-T, которых пока нет в Украине.

Украинская разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, против которых украинская система ПВО бессильна.

Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

"Угроза таких поставок остается, но пока не зафиксировано применение или поставка. Что касается "шахедов", видим, летают. Контракты подписаны, поэтому вполне вероятно, что сотрудничество в этом направлении может быть продолжено", — рассказал он.

Напомним, Россия применяет иранские дроны для атак на гражданские и критические объекты инфраструктуры, в том числе объекты энергосистемы.

Министерство финансов США 6 января ввело санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атак на гражданские объекты в Украине.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 января, у российских войск осталось беспилотников только для нескольких масштабных ударов. Запасы дронов-камикадзе иссякают.

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