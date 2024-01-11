Получила ли Украина истребители F-16: "самый смертоносный" пилот Two Dogs раскрыл тайну

Летчик американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs), который носит звание "самого смертоносного" пилота F-16, высказался о том, есть ли уже в Украине западные истребители.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Нет, их не используют в Украине. На них некому летать, – заявил Хэмптон. – Я имею в виду, что несколько украинских пилотов (на учебе) в Дании, здесь (в США). И они не наняли никого из нас (западных пилотов в отставке, имеющих опыт оперирования F-16 и готовых помогать защищать Украину – ред.). Поэтому кто бы на них летал?".

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По словам пилота, он сначала советовал, что Украине нужно готовить собственных пилотов, но, учитывая, что это требует времени, параллельно нужно было нанимать "частных подрядчиков".

"И они этого не сделали... Я слышал, что причиной было то, что правительство Украины продолжало надеяться, что Америка или страны НАТО отправят своих военных летчиков, которые будут помогать воевать за Украину. Думаю, это нереалистичное ожидание по той причине, что, если бы воевал обычный военный офицер, это означало бы, что оно должно иметь одобрение своего правительства, а это означает прямую конфронтацию с Москвой. Не то, чтобы это имело значение. Я имею в виду: кого волнует, что делает Москва? Но политиков это волнует", — объяснил экспилот ВВС США.

Летчик американской авиации Дэн Хэмптон. Фото: Facebook/Dan Hampton Author

Хэмптон надеется, что власти в Киеве осознают, что этого не произойдет: "и что единственными, кто сможет летать на этих самолетах, будут ваши пилоты или такие, как я, которых они привезут заранее, чтобы летать на них".

Напомним, первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании. Группа была сформирована из шести опытных украинских боевых пилотов-истребителей.

Кроме того, из Норвегии в Данию прибыли F-16 для обучения украинских пилотов. Приземление норвежских F-16 в Дании явилось важным шагом в постоянной поддержке Украины.

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