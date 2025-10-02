Получила ранение еще во Вторую мировую, а была убита Россией - трагическая история жительницы Харьковщины

Ракетная атака / © ТСН.ua

В среду, 1 октября, россияне нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области, предварительно применив ракету типа «Искандер-М».

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ракета попала во двор многоквартирного дома, нанеся масштабные разрушения: повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание и автомобили.

В результате атаки погибла 88-летняя женщина — Алла Николаевна. Также пострадали десять человек, в том числе девочка 2021 года рождения, которой диагностирована острая реакция на стресс.

Особое внимание к трагедии приковано из-за истории погибшей. Алла Николаевна была ранена в детстве, во время Второй мировой войны, в далеком 1941 году, когда ей было всего 4 года. Она выжила после того ранения и всю жизнь носила в спине обломок от прошедшей войны.

«Она прошла через Вторую мировую, чтобы увидеть независимую и мирную Украину. Но не дожила до победы и мира на родной земле», — отметили в прокуратуре.

Нынешнюю войну с Россией женщина пережить не смогла. Ее жизнь оборвала ракетный удар от государства-агрессора, цинично использующего риторику борьбы с «нацизмом».

Квартира погибшей / © Харьковская ОВА

Напомним, 2 октября, российская армия нанесла массированный удар по железной дороге на Одесщине и севере Украины. В Одессе обстрелы получили депо «Укрзализныци», в результате чего обломочные ранения получил машинист поезда, которому сейчас оказывают необходимую помощь.

Кроме того, были зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин, в частности, в Конотопе. Хотя движение поездов временно останавливалось на безопасном расстоянии, по утрам контактная сеть заживлена, и все поезда возобновили движение, однако некоторые рейсы Черниговского и Сумского направлений следуют с задержкой.