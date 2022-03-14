Получили более 500 тонн лекарств: Радуцкий рассказал о ситуации с медикаментами в Украине

Получили более 500 тонн лекарств: Радуцкий рассказал о ситуации с медикаментами в Украине

Есть проблемы с доставкой лекарств из-за заблокированных оккупантами дорог.

Учитывая условия военного положения, Украина более-менее обеспечена лекарствами и их закупки продолжаются.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"На сегодняшний день Украина лекарствами более-менее обеспечена, закупки продолжаются. Только за последнее время мы получили более 500 т лекарств. Это лекарства, которые закупаются госсредством, это лекарства, которые поступают нам вместе с гуманитарной помощью", — сказал Радуцкий.

В частности, 12 марта государство получило более 20 т лекарств от правительства Индии. Этот груз уже находится на логистическом складе во Львове, который скоро будут развозить по стране.

В то же время на сегодняшний день есть проблемы с логистикой, поскольку некоторые дороги заблокированы российскими войсками. Так что этот процесс стал сложнее, однако все равно продолжается.

Радуцкий также подчеркнул, что власть будет делать все, чтобы в аптеках были лекарства.

Виктор Ляшко рассказал, есть ли возможность довозить лекарства в города, которые в этом нуждаются