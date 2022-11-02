"Получили гарантии от Украины": Путин прокомментировал возвращение России к "зерновому соглашению"

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возвращение России к "зерновому соглашению". Диктатор заявил, что якобы РФ получила гарантии, что Украина не будет уничтожать Черноморский флот с помощью гуманитарного коридора.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Путин во время своего выступления 2 ноября заявил, что дал поручение Министерству обороны РФ возобновить участие государства-террориста в "зерновом договоре".

Диктатор также заявил, что "Украина якобы гарантировала то, что не будет бомбить Черноморский флот с помощью сухопутного коридора". Если это произойдет, то РФ окончательно выйдет из договора.

В то же время российский диктатор заявил, что РФ готова поставлять свое зерно бедным странам мира, ожидающим поставки. Ранее Дмитрий Кулеба объяснял, что "бесплатное зерно от России" – это украденный в Украины урожай.

"Зерновой коридор" и российский шантаж

В России после инцидента с взрывами на их боевых кораблях в Крыму заявили о выходе из зерновой сделки. Поэтому 30 октября из украинских портов не вышли зерновозы. Президент Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам высмеял захватчиков и подчеркнул, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российские адмиралы".

Впоследствии Украина, ООН и Турция сообщили, что возобновляют работу "зернового коридора" без согласия России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено в среду, 2 ноября, после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.

Читайте также: